BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が自身のTikTokを更新。圧巻のダンスでファンを魅了している。

【動画】BTSジョングクが魅せた圧巻のダンス／振付師も反応／ジョングク最新TikTok投稿まとめ（5本）

■BTSジョングク、長い手足を活かしたしなやかなダンスで魅了

BTSのアメリカでのプロモーションを終えたばかりのJUNG KOOK。韓国に戻って間もなく投稿された動画では、ビーニー帽にデニムジャケットというラフなスタイルで登場し、Britney Spears（ブリトニー・スピアーズ）の「Circus」（2008年リリース）に合わせたダンスを披露した。

全身を大きく使ったダイナミックな振り付けは、カナダの振付師・Adrian Vendiola（@jadrianzvee）によるもの。長い手足を生かしたしなやかな動きは、テンポの速い楽曲にも完璧にシンクロし、まさに“自分のもの”にしていることが伝わってくる。

さらに、体幹の強さを感じさせるブレのない動きと、指先まで神経の行き届いた繊細な表現が共存。ラストには思わずこぼれたような笑みも見せ、観る者の心を掴んだ。

SNSでは、「グクのダンス好きすぎて無理」「魅せ方がほんとに天才」「どんなダンスも自分のものにするのすごい」「編集センスまで完璧なの何？」「レベチすぎて言葉出ない」

「毎日投稿ほんと幸せ」など、絶賛のコメントが寄せられている。

■振付師も反応「クレイジーなニュースで目が覚めた」

この投稿には振付を手がけたAdrian Vendiola本人も反応。自身のSNSに新たなダンス動画をアップし、「クレイジーなニュースで目が覚めた（感涙）このダンスを踊ってくれてありがとう!」と喜びと驚きを綴っている。

■動画：連日投稿にファン歓喜！最近のジョングクTikTok投稿まとめ