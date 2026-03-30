3月27日、プロ野球の2026年レギュラーシーズンが開幕しました。2026年のレギュラーシーズン開幕を前に、東北楽天ゴールデンイーグルスのホームスタジアム「楽天モバイル 最強パーク宮城」が改修され、アイリスオーヤマ株式会社が同スタジアムに大型LEDビジョンを納入及び、レフト側外野フェンスに新設されたスペースのネーミングライツを取得し「アイリスオーヤマ レフトホームランゾーン」と命名したことが発表されています。観戦