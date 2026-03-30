サッカーの国際親善試合が28日に各地で行われ、日本代表は敵地でスコットランド代表と対戦し、途中出‌場の伊東純也が後半39分に挙げた1点を守り切って勝利した。一方、韓国代表は英ミルトンキーンズでコートジボワール代表と対戦し、0-4で敗れた。中国スポーツメディアの直播吧によると、この2試合の結果を受け、韓国の検索ポータルサイト、NAVER（ネイバー）の記事のコメント欄には、韓国のサッカーファンから「日本