サッカーの国際親善試合が28日に各地で行われ、日本代表は敵地でスコットランド代表と対戦し、途中出‌場の伊東純也が後半39分に挙げた1点を守り切って勝利した。一方、韓国代表は英ミルトンキーンズでコートジボワール代表と対戦し、0-4で敗れた。

中国スポーツメディアの直播吧によると、この2試合の結果を受け、韓国の検索ポータルサイト、NAVER（ネイバー）の記事のコメント欄には、韓国のサッカーファンから「日本はアジア最強」「われわれはいつも日本と比べるが、中国と比べるのが正しい」などの声が寄せられたという。

直播吧の記事のコメント欄には、中国のサッカーファンから「韓国はオーストラリアと同様に傑出した選手がいないという状況に陥りつつある」「客観的に言えば、男子中国代表はアジア三流。韓国代表は近年、確かに退化しているとはいえ、中国と比べるレベルまではいっていないと思う」「中国を過大評価しすぎだ」「日本サッカーはどの年代もうまく行っていると思う」「日本代表はアジア最強にとどまらず世界でも上位に入る」などの声が寄せられた。（翻訳・編集/柳川）