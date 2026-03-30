国家公務員は一般に「安定した職業」として認識されています。一方で、近年は民間企業において賃上げの動きが広がっており、「民間企業の方が高い給与を得られるのではないか」と感じる場面もあるかもしれません。 本記事では、最新の統計資料をもとに国家公務員のリアルな年収水準を算出するとともに、民間企業で年収700万円以上を狙える職種を紹介します。給与動向を比較し、キャリアを維持すべきか、あるいは転職を視野に