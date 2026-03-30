記事ポイント医師・歯科医師・薬剤師限定の無料Zoomセミナーが2026年4月19日に開催ミトコンドリアのエネルギーフロー「スタックポイント」をNAD+・ケトン体比などで解説水素・ミトコンドリア治療の第一人者・辻直樹先生が登壇セリスタ株式会社は2026年4月19日（日）、医療従事者向け無料Zoomセミナー『ミトコンドリア治療戦略第2弾』を開催します。講師は医療法人社団医献会 辻クリニック東京理事長・辻直樹先生で、ミトコンドリア