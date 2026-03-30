「オリオールズ８−６ツインズ」（２９日、ボルティモア）ツインズのシェルトン監督が今季から導入されたＡＢＳ（自動ボールストライク）チャンレンジシステム関連で初めての退場者になった。６−８で２点差を追うツインズの九回の攻撃。１死一、二塁でカウント３−０からベルが低めを見送り、球審はボールと判定。四球を選んだかに見えた。ここでオリオールズの捕手・ラッチマンがＡＢＳチャレンジ。ボールが低めギリギリに