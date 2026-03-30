毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は最新のウエアラブルデバイスです。スマートウオッチを購入するときに、まずチェックしたいのがディスプレーのスペック。画面のサイズはもちろん、日差しが強い屋外利用時の視認性で圧倒的に差が出るのが画面輝度なんです。今回、紹介した商品はどれも1500ニト以上の高輝度のモデル。この輝度だと直射日光を浴びる屋外でも快適に画面を視認でき