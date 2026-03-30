毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は最新のウエアラブルデバイスです。

スマートウオッチを購入するときに、まずチェックしたいのがディスプレーのスペック。画面のサイズはもちろん、日差しが強い屋外利用時の視認性で圧倒的に差が出るのが画面輝度なんです。

今回、紹介した商品はどれも1500ニト以上の高輝度のモデル。この輝度だと直射日光を浴びる屋外でも快適に画面を視認できる。また、画面輝度の視認性のイメージが湧かない場合は、屋外でのピーク輝度が2000ニトに設定されているiPhone 15や16の画面を参考にするのが正解ですよ！

【画像】今週のオススメ商品はこちら！

【大画面の高コスパモデル！】

Amazfit Active Max

Zepp Health／2万8900円

最大輝度3000ニトの1.5インチAMOLED大型ディスプレーが搭載され、日差しの強い屋外での使用でも視認性が高いのが特徴。バッテリーは658mAhの大容量で最大25日間、GPSモードでも最大64時間稼働。ストレージはオフラインマップを複数ダウンロードしても余裕の4GB、OpenAIのGPT-4oを統合したAI音声操作機能など、3万円以下のモデルとは思えないほど機能充実です！

【頑丈性能を重視なら、これ！】

Amazfit T-Rex Ultra 2

Zepp Health／8万9900円

直径51mmのAMOLEDディスプレーは最大輝度3000ニト。バッテリーは最大30日間稼働、64GBストレージ、さらに水深100m相当の防水、軍事規格の耐衝撃性・耐熱性・耐寒性を備えるヘビーデューティ仕様。夜間行動でのユーザーの視認性を向上させるLEDのデュアルモードフラッシュライトも搭載です！

【格安モデルの最適解！】

HUAWEI Band 11

ファーウェイ・ジャパン／実勢価格8580円前後

HUAWEI Band 11 Pro

ファーウェイ・ジャパン／実勢価格1万1880円前後

11が約17g、11 Proが約18gという超軽量モデルでありながら、共に1.62インチの大型ディスプレーを搭載（11 Proは2000ニト、11は1500ニト）。24時間の睡眠・心拍数や情緒モニタリングなどの健康機能に100種類以上のワークアウト計測、さらに11 ProはGPS内蔵でランニングやサイクリングのルート記録をウオッチ単体で行なうことができますよ！

【人気のスマートリングの新モデル！】

Oura Ring 4 Ceramic

OURA／各7万4800円

指に装着して睡眠・ストレス・心拍変動のモニタリングや各種ワークアウト計測などを行ない、それぞれを専用アプリで確認することが可能。本体はジルコニアセラミック製で、バッテリーは最大8日間稼働。スマートウオッチはちょっと重くて大きすぎると感じる方にオススメです！

取材・文／直井裕太