今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『東京の頂点に着陸します【MSFS2024 / Pimax Crystal Light】』というたいたぬさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）PimaxさんのVRヘッドセット「Pimax Crystal Light」をお借りして、東京都庁のヘリパッドに着陸します！﻿東京の頂点に着陸します【MSFS2024 / Pimax Crystal Light】ゲーム『Microsoft Flight Simulator 2024』で、無茶なフライトを繰り広げ