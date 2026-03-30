トッテナム・ホットスパーは暫定監督イゴール・トゥドールを解任した。就任以来プレミアリーグでは5戦4敗1分、勝利はアトレティコ・マドリードとのCLラウンド16の2ndレグのみで、合計スコアでは及ばず敗退。実質的な勝利は1つもなかった。クラブは後任の選定に動いているとのことだが、マルセイユのロベルト・デ・ゼルビとともに驚きの名前が挙がっていると英『Daily Mail』は報じている。クラブレジェンドのグレン・ホドル氏だ。