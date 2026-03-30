開催：2026.3.30会場：トゥルイスト・パーク結果：[ブレーブス] 1 - 4 [ロイヤルズ]MLBの試合が30日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとロイヤルズが対戦した。ブレーブスの先発投手はグラント・ホームズ、対するロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴで試合は開始した。3回表、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤ