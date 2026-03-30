開催：2026.3.30

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 1 - 4 [ロイヤルズ]

MLBの試合が30日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとロイヤルズが対戦した。

ブレーブスの先発投手はグラント・ホームズ、対するロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴで試合は開始した。

3回表、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 ATL 0-1 KC

4回表、5番 カーター・ジェンセン 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでロイヤルズ得点 ATL 0-2 KC

5回表、3番 ビンセント・パスクアンティノ 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 ATL 0-3 KC

8回表、5番 カーター・ジェンセン 7球目を打ってセンターへの犠牲フライでロイヤルズ得点 ATL 0-4 KC

8回裏、2番 ドレイク・ボールドウィン 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでブレーブス得点 ATL 1-4 KC

試合は1対4でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのセス・ルーゴで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はブレーブスのグラント・ホームズで、ここまで0勝1敗0S。ロイヤルズのエルセグにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-30 04:52:08 更新