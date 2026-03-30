2026年3月30日（月） MLB ブレーブス vs ロイヤルズ 試合結果
開催：2026.3.30
会場：トゥルイスト・パーク
結果：[ブレーブス] 1 - 4 [ロイヤルズ]
MLBの試合が30日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとロイヤルズが対戦した。
ブレーブスの先発投手はグラント・ホームズ、対するロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴで試合は開始した。
3回表、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 ATL 0-1 KC
4回表、5番 カーター・ジェンセン 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでロイヤルズ得点 ATL 0-2 KC
5回表、3番 ビンセント・パスクアンティノ 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 ATL 0-3 KC
8回表、5番 カーター・ジェンセン 7球目を打ってセンターへの犠牲フライでロイヤルズ得点 ATL 0-4 KC
8回裏、2番 ドレイク・ボールドウィン 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでブレーブス得点 ATL 1-4 KC
試合は1対4でロイヤルズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はロイヤルズのセス・ルーゴで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はブレーブスのグラント・ホームズで、ここまで0勝1敗0S。ロイヤルズのエルセグにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-30 04:52:08 更新