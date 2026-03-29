“対潜水艦戦”の競技会で再び頂点に海上自衛隊は2026年3月26日、海上自衛隊第3航空隊所属のP-1哨戒機が、3月9日から24日にかけてグアム島周辺で実施された令和7年度米海軍主催固定翼哨戒機多国間共同訓練「シードラゴン2026」に参加し、優勝を果たした発表しました。【画像】見事王座を奪還したP-1のグアムでの雄姿を写真で見るシードラゴンは、対潜水艦戦を主体とした多国間共同訓練であり、グアム島およびその周辺海域にお