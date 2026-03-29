小中学生の男女7人ずつで14人組のダンス＆ボーカルグループ「PG」が29日、都内で昨年12月に発売した新曲「MIDNIGHTFEVER」のリリース記念イベントの千秋楽を迎えた。キッズらしく、元気いっぱいなはじける笑顔で同世代のファンを魅了した。これまでのイベントは、メンバーたちを「Pチーム」「Gチーム」の2つに分け、SNSの反響や応援の量を競い合うかたちで行われてきた。ただこの日はファイナルとあり、別仕事のため活動を離