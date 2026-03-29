小中学生の男女7人ずつで14人組のダンス＆ボーカルグループ「PG」が29日、都内で昨年12月に発売した新曲「MIDNIGHT FEVER」のリリース記念イベントの千秋楽を迎えた。

キッズらしく、元気いっぱいなはじける笑顔で同世代のファンを魅了した。これまでのイベントは、メンバーたちを「Pチーム」「Gチーム」の2つに分け、SNSの反響や応援の量を競い合うかたちで行われてきた。ただこの日はファイナルとあり、別仕事のため活動を離れていたCHAAMi（11）を除く13人が集結してパフォーマンス。応援対決の結果発表の際にはそのCHAAMiもMCに駆けつけ、14人が勢ぞろいした。

イベントを終え、リーダーのRiANA（14）は「勉強との両立は大変でしたが、やっていて楽しかった」と笑顔。「ファンの方も増えたので、これから全国ツアーに向けて頑張りたい」とさらなる夢を掲げた。勉強が苦手だというRYUDO（15）も「ダンスと歌が大好きなので続けられてる」と手応え十分。ただ「勉強は苦手なので頑張らないとな…」とため息をこぼした。

2024年に仮面をつけて活動を始め、ダンス動画が瞬く間に話題となった。同年11月「WA・BI・SA・BI」で鮮烈にデビュー。昨年7月には夏のアッパーソング「BANABANA」を配信リリースし、YouTubeのミュージックビデオが公開2日で100万再生を突破するなどSNSを中心に話題を呼んできた。

この日のイベントでもメンバーと同世代の小中学生たちが集まり黄色い声援を送っていた。