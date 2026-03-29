山形県米沢市で27日に住宅などあわせて4棟が焼け、火元の住宅から1人の遺体が見つかった火事で、遺体は1階の茶の間から見つかっていたことがわかりました。この火事は、27日午後5時50分ごろ、米沢市城南2丁目の中村悦子さんの住宅から出火し、中村さんの住まいと東側に隣接する住宅が全焼したほか、周辺の小屋などあわせて4棟が焼けたものです。火元となった中村さんの家からは身元不明の1人の遺体が見つかっていて、消防によりま