ラッパーでユーチューバー・がーどまん（27）が29日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、元スタッフの告発動画に言及した。元スタッフの男性が28日にYouTube動画をアップ。「真実を知ってもらいたい」とし、さまざまな告発を行っていた。この投稿を受けて、がーどまんは「この度、退職された方の名前につきましては、コメント欄での言及をお控えいただく対応（NG設定）を行っております」とし「私自身も該当の動画を確認いた