資料 29日、高校野球・春の香川大会の準々決勝2試合が高松市のレクザムスタジアムで行われ、蓬莱と尽誠学園が準決勝進出を決めました。 【試合結果】第1試合：蓬莱 3-0 高松東第2試合：尽誠学園 2-1 香川中央