木村拓哉が自身のInstagramで、春らんまんショットを公開した。 ■木村拓哉があおりのアングルで春コーデ披露 【写真】咲き誇る桜をバックに、木村拓哉が軽やかな“春コーデ”をお披露目 木村は「今日は暖かい日…」と綴り、1点の写真を投稿した。 この日の木村は、サングラスをかけ、ノンウォッシュと思しき、リーバイスの濃いインディゴブルーのジャケット姿で登場。インナーにはピンク色のロ