「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）自身初の開幕ローテ入りを果たし、今季の初登板を完封でチームに初勝利をもたらした高橋遥人投手（３０）。快投を見せた左腕の妻・はる菜さん（３０）が、デイリースポーツに手記を寄せた。オフの取り組みに加え、１児の父として見せる、素顔や家族愛を明かした。◇◇遥人今季初勝利おめでとう。娘と一緒にテレビの前で応援してました。一緒に暮らすことになってからは、試