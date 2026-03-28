スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、FIFAワールドカップ2026に向けて熾烈を極めるGKのメンバー争いについて言及した。27日、スペインメディア『エル・デスマルケ』が同指揮官のコメントを伝えている。スペイン代表は3月の代表活動でウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）、ダビド・ラヤ（アーセナル）、アレハンドロ・レミロ（レアル・ソシエダ）、ジョアン・ガルシア（バルセロナ）の4名を招集。そして