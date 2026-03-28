山口県周南市の周南市陸上競技場がリニューアルし、28日オープニングイベントが開かれました。周南緑地内でリニューアルした「レイズネクスト周南総合競技場」施設の老朽化を受け、2024年秋から改修が行われていました。1周400メートルの水はけのよいトラックにサッカーやラグビーに対応した人工芝も敷かれています。きょうはリニューアルを記念して、100mの日本中学記録を出しトップア