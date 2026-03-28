楽天戦に先発したオリックス・九里＝京セラドームオリックスは九里が散発4安打で完封を果たした。変化球を巧みに操って12三振を奪い、二塁を踏ませなかった。打線は三回に中川の今季初本塁打の2ランで先制し、七回は中川の2点打などで4点を加えた。楽天は投打で低調だった。