◇パ・リーグソフトバンク―日本ハム（2026年3月28日みずほペイペイD）ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が2試合連発の2号ソロを放った。6―2の8回先頭の打席で、日本ハム・福谷のスプリットを高々と上げて左翼席まで運んだ。ところがお約束のベンチ前の「どすこいパフォーマンス」はなし。代わりにテレビ朝日系列の中継で解説を詰めていたソフトバンクOBの松田宣浩氏と森福允彦氏が解説席で「どすこ〜い！」と盛