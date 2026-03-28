【モデルプレス＝2026/03/28】篠田麻里子が3月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。矢吹奈子からの差し入れを公開し、話題を呼んでいる。【写真】39歳元AKB「センス抜群」共演女優からの差し入れ公開◆篠田麻里子、矢吹奈子からの差し入れに歓喜篠田は「大好きなバウムクーヘン」とコメントし、矢吹奈子から贈られたバウムクーヘンの写真を公開。テレ東系水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（4月1日スタート