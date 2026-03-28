篠田麻里子、矢吹奈子からの差し入れ公開「センス抜群」「あったら嬉しいやつ」の声
【モデルプレス＝2026/03/28】篠田麻里子が3月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。矢吹奈子からの差し入れを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳元AKB「センス抜群」共演女優からの差し入れ公開
篠田は「大好きなバウムクーヘン」とコメントし、矢吹奈子から贈られたバウムクーヘンの写真を公開。テレ東系水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（4月1日スタート／毎週水曜深夜1時〜）で共演している2人。矢吹のバウムクーヘンはその現場への差し入れだと思われる。
この投稿に、ファンからは「素敵な差し入れ」「美味しそう」「センス抜群」「これがあったら嬉しいやつ」「撮影頑張って」といった声が寄せられている。（（modelpress編集部）
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【写真】39歳元AKB「センス抜群」共演女優からの差し入れ公開
◆篠田麻里子、矢吹奈子からの差し入れに歓喜
篠田は「大好きなバウムクーヘン」とコメントし、矢吹奈子から贈られたバウムクーヘンの写真を公開。テレ東系水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（4月1日スタート／毎週水曜深夜1時〜）で共演している2人。矢吹のバウムクーヘンはその現場への差し入れだと思われる。
◆篠田麻里子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素敵な差し入れ」「美味しそう」「センス抜群」「これがあったら嬉しいやつ」「撮影頑張って」といった声が寄せられている。（（modelpress編集部）
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