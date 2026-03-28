▲「stay with me」ジャケット幾田りらが、Production I.G制作によるアニメ『リラックマ』の主題歌として書き下ろした新曲「stay with me」を4月4日（土）に配信リリースすることが決定した。あわせて、アニメ（前編）の監督を務める板津匡覧による描き下ろしの“リラックマ”イラストが彩るジャケット写真も公開。リラックマの世界観とシンガーソングライター・幾田りらの世界観が調和した、柔らかで可愛らしいデザインに仕上がっ