「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースのタナー・スコット投手が同点の六回２死一、二塁から登板。開幕から異例の連投となった中、空振り三振を奪ってピンチを脱出した。左打者のトーマスに対してスライダーでカウントを奪うと、１５５キロですぐさま追い込んだ。３球目、４球目のスライダーは外れたが、５球目のフォーシームでファウルを打たせ、最後は内角高めで空振り三振を奪い鮮やか