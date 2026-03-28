「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースのタナー・スコット投手が同点の六回２死一、二塁から登板。開幕から異例の連投となった中、空振り三振を奪ってピンチを脱出した。

左打者のトーマスに対してスライダーでカウントを奪うと、１５５キロですぐさま追い込んだ。３球目、４球目のスライダーは外れたが、５球目のフォーシームでファウルを打たせ、最後は内角高めで空振り三振を奪い鮮やかにピンチを切り抜けた。

スコットは前日の開幕戦でもマウンドに上がり、１回を無失点に抑えていた。２４年オフに４年７２００万ドルの大型契約で守護神として迎えられた左腕。昨年６月には月間１３登板、８セーブ、防御率１・３５と好投したが、球宴後はセーブ失敗が続くなど、ＭＬＢ最多となるセーブ機会１０度失敗、防御率６・９２と精彩を欠いた。ポストシーズンは登録メンバーに入ったが、下半身の膿瘍を摘出する手術を受けた影響もあり、登板がなかった。

２４年シーズンでは大谷キラーとして名を馳せた左腕。完全復活へ一歩進むマウンドになった。ベンチではチームメートにハイタッチで出迎えられた。