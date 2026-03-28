なにわ男子の長尾謙杜（２３）が２８日、京都市右京区の太秦映画村で行われた第１期リニューアルオープニングセレモニーに登場した。太秦映画村は「江戸時代の京へ、迷い込む。」をコンセプトに同施設をリニューアル。新装初日を迎えるにあたり、長尾は侍、忍者、町娘を引き連れ、新しくなった映画村を朗らかとした笑顔を浮かべながら練り歩いた。映画村では映画「木挽町のあだ討ち」などで撮影経験があり、新しくなった街並