家族思いで知られるタレントが語る感動的な家庭内エピソードに対し、人気芸人が真っ向から異を唱える一幕があった。「理想の夫」としての振る舞いを「嘘」と切り捨て、その裏側に隠された本音を冷徹に分析する姿に、スタジオは大きな笑いと困惑に包まれた。【映像】山内、断言「嘘をついている」（実際の様子）かまいたちがMCを務める25日の『これ余談なんですけど…』では、愛妻家タレントがゲスト出演。家事・育児に奮闘する