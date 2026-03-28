TOKYO FMで毎週土曜8時から放送中の『サステナ＊デイズ supported by クレシア』。 このたび、4月4日の放送からTHE RAMPAGEの吉野北人がパーソナリティを担当することが決定。3月28日の放送では、これまでパーソナリティを務めた三代目 J SOUL BROTHERS岩田剛典とのバトンタッチが行われた。 ■「ちょうどラジオをやってみたいと思ってたときだったんです」（吉野北人） 『サステナ＊デイズ supported by クレシア