NHK「ばけばけ」が最終回を迎えた。実在した小泉八雲とセツの夫婦をモデルに、半年にわたって夫婦や家族の愛が描かれた。だが、八雲の死後のストーリーは駆け足で進んだ。遺された家族はどうなったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に史実をひも解く――。ラフカディオ・ハーン（1889年）（写真＝Frederick Gutekunst／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■八雲亡き後の生活は“安定していた”NHK朝の連続テレビ小