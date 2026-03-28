SnowManの岩本照（32）とTravisJapanの松田元太（26）がダブル主演したPrimeVideoドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」の取材会を都内で行った。日本各地でサウナと食事を楽しむ物語。サプライズでサウナハットをかぶった報道陣に迎えられ、岩本は「なかなか見られない光景」と目を丸くした。松田は「（ロケ地で）洋服を照くんとおそろいで買った」とうれしそうに話した。28日から配信開始。