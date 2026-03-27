スコットランド代表は27日、キリンワールドチャレンジ2026 日本代表戦に向け、グラスゴーにて前日練習を実施した。冒頭15分のみのメディア公開となり、選手たちはストレッチやボール回しなどで調整した。日本との対戦は2009年以来、今回が4度目。対戦成績はスコットランドから見て、0勝2分け1敗となっている。FIFAワールドカップ2026の欧州予選では、グループ最有力候補だったデンマーク代表を相手に最終節で劇的勝利。28年ぶ