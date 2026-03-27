俳優の小出恵介が主演を務めるショートドラマ『3000万稼げ！』が、4月1日午後7時からショートドラマアプリ「BUMP」で配信される。このほど都内で行われた作品発表会に共演の後藤大、尾高樹と登壇。役作りについて語った。【写真】黒スーツ姿が似合う小出恵介小出が演じる主人公・吉田純也は、かつて歌舞伎町に名をとどろかせた伝説のナンバーワンホスト「彦星燈夜」。尾高は新人ホスト・ゆうひ役を演じる。ホスト役を演じる