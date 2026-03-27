「飛んで止まる」という二律背反の性能を備えつつある最新ゴルフボール。自分に合ったボールを選ぶことはスコアアップにおいて重要だ。ロボットとプロが試打をして31モデルの実力を診断。今回は、飛ぶことと止まることの両方が求められるアイアンでの性能をロボットテストにて評価した。【ロボット試打計測】ドライバー、アイアン、ウェッジショット時のスピン量に飛距離…ボール31種の結果を全公開！◇◇◇藤倉コンポジットの