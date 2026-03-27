ロボット試打で意外過ぎる結果に 31種のボールをアイアンで打ったら“スピン系”の方が飛んで、“ディスタンス系”の方がスピンが入った！

ロボット試打で意外過ぎる結果に 31種のボールをアイアンで打ったら“スピン系”の方が飛んで、“ディスタンス系”の方がスピンが入った！