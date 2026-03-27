ちゃんみなが26日、東京・有明アリーナにて全国ツアー『AREA OF DIAMOND 4』のファイナル公演を開催した。同ツアーはちゃんみなにとって自身初のアリーナツアーであり、2月7日の新潟・朱鷺メッセ公演を皮切りに、これまで全国7都市14公演が開催された。【ライブ写真】多彩な衣装で魅了！ちゃんみな『AREA OF DIAMOND 4』有明アリーナ公演のステージショットがたっぷり同公演はチケット予約開始と同時に即完売。公演の模様はU-N