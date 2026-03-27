講談社は30日より、東京メトロ・東武鉄道の駅構内や車内にて、世界で人気の漫画作品によるマナー広告「“MANGA MANNERS”」の第4弾を展開する。『とんがり帽子のアトリエ』『ダーウィン事変』『宇宙兄弟』の3作品が加わった。また訪日外国人に向け、日本の鉄道を快適に利用することを目指した新たなマナーも追加した。【画像】マナー広告「MANGA MANNERS」、作品一覧とメッセージ「“MANGA MANNERS”」は、2024年10月、成田空