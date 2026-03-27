電車マナー、『宇宙兄弟』『七つの大罪』ほか“漫画キャラ”で訪日外国人ら呼びかけ 迷惑撮影やゴミポイ捨てなど
講談社は30日より、東京メトロ・東武鉄道の駅構内や車内にて、世界で人気の漫画作品によるマナー広告「“MANGA MANNERS”」の第4弾を展開する。『とんがり帽子のアトリエ』『ダーウィン事変』『宇宙兄弟』の3作品が加わった。また訪日外国人に向け、日本の鉄道を快適に利用することを目指した新たなマナーも追加した。
【画像】マナー広告「MANGA MANNERS」、作品一覧とメッセージ
「“MANGA MANNERS”」は、2024年10月、成田空港第2ターミナルの入国審査場前に巨大ウェルカムウォールとして掲出。好評を受け、大阪・関西万博の開催中、東海道新幹線駅で、2025年4月より第2弾を実施した。
さらに、2025年11月には第3弾として、日本を代表する観光地である京都市でも実施。そして、第4弾となる今回、東京メトロ・東武鉄道での掲出が決定した。
これまでと同じく、今回も東京メトロ・東武鉄道へヒアリングを行い、「駅構内や列車内では、他のお客様の迷惑になる撮影はやめましょう」「列車内ではマナーモードに設定のうえ、通話はやめましょう」「列車を乗り降りする際は、ドア付近を広くあけましょう」など、鉄道マナーの課題へのアプローチを試みたマナーも新たに取り上げる。
過去の展開からの継続となるマナーも合わせ、計12作品・12 マナーを発信する。
■今回取り組みからの追加マナー
『宇宙兄弟』／Space Brothers
列車内ではマナーモードに設定のうえ、通話はやめましょう
Set your mobile phone to silent mode and avoid talking on the phone while on board
『ダーウィン事変』／The Darwin Incident
駅構内や列車内では、他のお客様の迷惑になる撮影はやめましょう
Avoid photography that inconveniences other passengers
『賭博堕天録カイジ 24億脱出編』／Gambling Apocalypse:KAIJI
ゴミはポイ捨てせず、持ち帰りましょう
Please take your trash with you
『とんがり帽子のアトリエ』／Witch Hat Atelier
優先席を必要な方に譲りましょう
Please offer priority seats for those in need
『七つの大罪』／The Seven Deadly Sins
列車を乗り降りする際は、ドア付近を広くあけましょう
Please keep the area around the doors clear for passengers getting on and off
■過去に引き続き展開するマナー
『炎炎ノ消防隊』／Fire Force
麺を食べるときは、音を立ててOKです
It's polite to slurp your noodles
『寄生獣』／Parasyte
列車を利用する際は、整列乗車を行いましょう
Please form a line when waiting for the train
『進撃の巨人』／Attack on Titan
列車の写真を撮る際に、ホームドアから乗り出すのはやめましょう
When taking photos of trains, stay away from the platform doors
『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』／Chiikawa Something small and cute
和食は茶碗を持って食べましょう
When eating Japanese food, hold a bowl of rice or soup in your hand
『東京卍リベンジャーズ』／Tokyo Revengers
入浴施設では、体の汚れを流してから湯船に浸かりましょう
At public baths, rinse your body before bathing
『ブルーロック』／Blue Lock
列車内では周りの迷惑にならないように会話しましょう
Be mindful of others and keep conversations quiet on the train
『メダリスト』／Medalist
咳・くしゃみは口と鼻をおおいましょう
Cover your mouth and nose when coughing or sneezing
【画像】マナー広告「MANGA MANNERS」、作品一覧とメッセージ
「“MANGA MANNERS”」は、2024年10月、成田空港第2ターミナルの入国審査場前に巨大ウェルカムウォールとして掲出。好評を受け、大阪・関西万博の開催中、東海道新幹線駅で、2025年4月より第2弾を実施した。
これまでと同じく、今回も東京メトロ・東武鉄道へヒアリングを行い、「駅構内や列車内では、他のお客様の迷惑になる撮影はやめましょう」「列車内ではマナーモードに設定のうえ、通話はやめましょう」「列車を乗り降りする際は、ドア付近を広くあけましょう」など、鉄道マナーの課題へのアプローチを試みたマナーも新たに取り上げる。
過去の展開からの継続となるマナーも合わせ、計12作品・12 マナーを発信する。
■今回取り組みからの追加マナー
『宇宙兄弟』／Space Brothers
列車内ではマナーモードに設定のうえ、通話はやめましょう
Set your mobile phone to silent mode and avoid talking on the phone while on board
『ダーウィン事変』／The Darwin Incident
駅構内や列車内では、他のお客様の迷惑になる撮影はやめましょう
Avoid photography that inconveniences other passengers
『賭博堕天録カイジ 24億脱出編』／Gambling Apocalypse:KAIJI
ゴミはポイ捨てせず、持ち帰りましょう
Please take your trash with you
『とんがり帽子のアトリエ』／Witch Hat Atelier
優先席を必要な方に譲りましょう
Please offer priority seats for those in need
『七つの大罪』／The Seven Deadly Sins
列車を乗り降りする際は、ドア付近を広くあけましょう
Please keep the area around the doors clear for passengers getting on and off
■過去に引き続き展開するマナー
『炎炎ノ消防隊』／Fire Force
麺を食べるときは、音を立ててOKです
It's polite to slurp your noodles
『寄生獣』／Parasyte
列車を利用する際は、整列乗車を行いましょう
Please form a line when waiting for the train
『進撃の巨人』／Attack on Titan
列車の写真を撮る際に、ホームドアから乗り出すのはやめましょう
When taking photos of trains, stay away from the platform doors
『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』／Chiikawa Something small and cute
和食は茶碗を持って食べましょう
When eating Japanese food, hold a bowl of rice or soup in your hand
『東京卍リベンジャーズ』／Tokyo Revengers
入浴施設では、体の汚れを流してから湯船に浸かりましょう
At public baths, rinse your body before bathing
『ブルーロック』／Blue Lock
列車内では周りの迷惑にならないように会話しましょう
Be mindful of others and keep conversations quiet on the train
『メダリスト』／Medalist
咳・くしゃみは口と鼻をおおいましょう
Cover your mouth and nose when coughing or sneezing
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