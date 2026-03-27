FRUITS ZIPPERの松本かれんさんは3月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。メンバーを隠し撮り？ した様子を公開し、反響を呼んでいます。【写真】FRUITS ZIPPER・松本かれんが隠し撮りしたメンバーとは？「可愛さの衝撃でとち狂いそう」松本さんは「まなふぃーがメイクさんに抱きついてるところ見つけた」とつづり、隠し撮り風の写真を投稿。メンバーの真中まなさんがメイク担当のスタッフに抱きついている姿が写っています。目を閉