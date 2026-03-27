前身番組『天才ビットくん』（2001年開始）を含め25年間続いたEテレの子ども向け番組『ビットワールド』が、3月27日をもって幕を下ろす。最後の生放送で、いとうせいこうは子どもたちに「みんなは天才なんだからね」と語りかけた。その言葉に込めた思いとは何だったのか。番組終了への思い、そして子どもたちのひらめきを信じ続けてきた理由を聞いた。〈前後編の前編〉 【画像】25年間『ビットワールド』に出演…いと