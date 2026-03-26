小野俊之（49＝大分・77期）が別府競輪場のナイターF1最終日2Rをもって、30年間に及ぶ現役生活にピリオドを打った。2408走目のラストランは3着。「平日にもかかわらず多くのファンが詰めかけてくれ、いつも以上に気持ちが上がっていた」。白星で飾ることはできなかったが、巻き返す小林をブロックするなど“豊後の虎”らしいファイトを見ることができた。GP1勝、G2・2勝の輝かしい戦歴を残した一方で頸椎（けいつい）損傷、