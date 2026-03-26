独自の立ち位置を築くコンパクトカー都市の交通環境が複雑化し、クルマに求める価値が“単なる移動手段”から“所有する満足感”へと変化する現代において、マツダの「マツダ2」が熟成を重ね、再びその存在感を強めています。2025年11月に行われた商品改良では、ラインナップの再編と装備の充実化が図られ、コンパクトカー市場における独自のポジションをより鮮明にしました。【画像】超カッコイイ！ これが“一番高い”マツダ