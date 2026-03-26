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ポートランド・トレイルブレイザーズ vs ミルウォーキー・バックス日付：2026年3月26日（木）開催地：モダ・センター（Portland）最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 130 - 99 ミルウォーキー・バックス NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対ミルウォーキー・バックスがモダ・センター（Portland）で行われた。 第