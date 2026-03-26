「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第19節は28日（土）から29日（日）にかけて計5つのカードが実施される。 ■サントリーサンバーズ大阪 vs ジェイテクトSTINGS愛知 2024-25シーズンから始まった大同生命SVリーグ。その初代チャンピオンの座を競い、壮絶なファイナルを繰り広げたのが、この両チーム。今なお、激闘の記憶は色濃く刻まれている。今季は今年2月の第13節で対戦し、