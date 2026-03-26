公務員をめざす人の中には、県職員と市職員のどちらを志望すべきか迷う人もいるでしょう。 実際には勤務する自治体や従事する職種によって、支給される金額には開きがあるようです。県職員と市職員では年間の総支給額に違いが生じるケースも少なくありません。 今回は、県職員と市職員の年収の違いや、職種による給与体系や仕事内容の違いについて解説します。 県職員と市職員の年収の違い 総務省の「令