3月に現役を引退したフィギュアスケーター・坂本花織（26）が、29日放送の日本テレビ系『センビキ答えは線を引くだけです』（後7：00）に出演する。放送に先駆け取材会が行われ、収録の感想を語った。【番組カット】デカ鉛筆で線を引く津田篤宏＆せいや同番組は「線を引くだけですべて答えられる 」をコンセプトにしたクイズバラエティー。坂本にとって今回は、引退してから初となるバラエティ番組で、自身初のクイズ番組で